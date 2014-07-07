Внимание! Дорожники работают на улице Серова в Нижнем Тагиле
7 июля 2014, 12:00Общество
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МУП «Тагилдорстрой» начал дорожные работы по улице Серова, одной из главных артерий Нижнего Тагила. В связи с этим на данном участке возможно затруднение движения.
Так, в период ремонта до его окончания будет перекрываться движение по полосам, начиная с сегодняшнего дня и ориентировочно до 15 июля. Работы будут проводиться с 8:00 и до 20:00. Но не исключено и то, что подрядчик будет выполнять ремонт в ночное время.
В настоящее время дорожники фрезеруют кольцо по улице Серова. В «Тагилдорстрое» также сообщили, что после этих работ, они приступят к долгожданной улице Носова.
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