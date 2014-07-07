Внимание! Дорожники работают на улице Серова в Нижнем Тагиле

Так, в период ремонта до его окончания будет перекрываться движение по полосам, начиная с сегодняшнего дня и ориентировочно до 15 июля. Работы будут проводиться с 8:00 и до 20:00. Но не исключено и то, что подрядчик будет выполнять ремонт в ночное время.