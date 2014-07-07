Внимание, тагильчане! «Лежачие полицейские» на Пархоменко: знаки и разметку сделают не скоро (ФОТО)

Организация действовала по предписаниям ГИБДД и по заказу Службы заказчика городского хозяйства. Работа выполнена оперативно, однако, как оказалось, без предупреждения службы, ответственной за безопасность дорожного движения – «Сигнал-3».

В производственном предприятии «Сигнал-3» TagilCity.ru сообщили, что на установку необходимых атрибутов движения понадобится некоторое время.

По свежему асфальту разметку не наносят (она впитывается в свежий битум и теряет свои свойства), знаки мы заказали. Заметку, возможно, начнем завтра наносить, как только раскатают. А куда деваться?

Знаки мы тоже не можем мгновенно сделать. Как только изготовим, сразу же установим. Понадобится 16-18 знаков: ограничение скорости 40, 20, таблички 100 метров, 50 метров, предупреждение о «лежачем», неровности на синем фоне. Все знаки, естественно, в обоих направлениях. Еще нужно сделать согласование земляных работ – можно или нельзя там бурить. Это всё разом не делается. Какой-то период тагильчанам придется без всего ездить.

Тагильчане, будьте внимательны на данном участке дороги, особенно в темное время суток.