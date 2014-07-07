Задай вопрос о безопасности на железнодорожном транспорте: в Нижнем Тагиле пройдет «Час пассажира»
7 июля 2014, 10:50Общество
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В пятницу 11 июля в 15:00 в Нижнем Тагиле состоится важное социально-профилактическое мероприятие «Час пассажира» - в здании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Заинтересованные граждане получат возможность задать вопросы представителям транспортной полиции, прокуратуры, предприятий железнодорожного транспорта о проблемах личной безопасности при передвижении железнодорожным транспортом.
Кроме того, обсуждение коснется и работы транспорта в сфере пассажирских перевозок, которые так популярны в летнее время, в дачный период.
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