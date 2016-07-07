Боец тагильского ОМОНа оформил опеку над 10-летним мальчиком, которого избивал отец (ФОТО)

Боец-высотник Нижнетагильского отряда ОМОН Сергей Юдин вместе с женой Светланой несколько лет назад проживали в коммунальной квартире. С ними соседствовала неблагополучная семья: безработные родители часто употребляли алкоголь, а отец семейства избивал свою жену и 8-летнего сына Вову.

В один из таких шумных вечеров мальчик стоял в коридоре и плакал. Сергей и Светлана предложили малышу переночевать в их комнате. Буйный отец куда-то ушел из дома, и чтобы ночью он не вернулся и не продолжил терроризировать свою семью, Юдины закрыли квартиру на щеколду.

Вова несколько раз просил соседей отвести его детский дом, однако Сергей и Светлана предложили сначала съездить в полицию. Инспекторы по делам несовершеннолетних знали об этой неблагополучной семье: безработные родители неоднократно привлекались к ответственности за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Инспекторы посоветовали временно перевезти Вову в центр соцпомощи семье и детям «Рябинушка». Здесь в течение 3-х месяцев живут дети до того момента, когда станет известно, куда их отправлять – в дом ребенка или обратно в семью.

Пока Вова жил в «Рябинушке» семья Юдиных постоянно навещала его. Родители же мальчика продолжали пить, передает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

В настоящее время Сергей и Светлана Юдины живут в частном доме в Новой Кушве и уже 2 года являются официальными опекунами Вовы. Боец ОМОНа принимает активное участие в его спортивной жизни: 10-летний мальчик учится в кадетской школе и занимается плаваньем.

ФОТО: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»