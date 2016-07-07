Конкурс для тагильчан «Лучший двор, дом, подъезд» будет проведен среди жителей Дзержинского района (ФОТО)

Конкурс призван пробудить и развить в жителях инициативу, направленную на обустройство, содержание в чистоте своих домов и дворовых территорий.

Для определения победителей назначается специальная комиссия, которая будет оценивать дома и дворы жителей города. Будет учтена не только чистота и порядок в доме, дворе, но и творческий подход к оформлению жилых объектов и дворов. Работать комиссия будет с 25 по 31 июля.

Двору, подъезду, дому, победившему в конкурсе, вручат соответствующую табличку с наименованием «Лучший».

В Дзержинском районе поощрение «лучших дворов» стало доброй традицией. На их территории установлены современные детские игровые площадки, цветники.

Старт уже совсем близок. Начиная с 11 июля, в администрации Дзержинского района, будет вестись прием заявок на участие в конкурсе. Участвовать в нем могут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и органы общественного самоуправления.

Фото администрации Дзержинского района г. Нижний Тагил