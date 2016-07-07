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Конкурс для тагильчан «Лучший двор, дом, подъезд» будет проведен среди жителей Дзержинского района (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс для тагильчан «Лучший двор, дом, подъезд» будет проведен среди жителей Дзержинского района (ФОТО)

7 июля 2016, 19:35Общество
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