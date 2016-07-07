Конкурс для тагильчан «Лучший двор, дом, подъезд» будет проведен среди жителей Дзержинского района (ФОТО)
Конкурс на звание «Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший двор» традиционно проходит в Тагиле с 2000-го года в канун празднования Дня города. О его проведении сообщает Администрация Дзержинского р-на города.
Конкурс призван пробудить и развить в жителях инициативу, направленную на обустройство, содержание в чистоте своих домов и дворовых территорий.
Для определения победителей назначается специальная комиссия, которая будет оценивать дома и дворы жителей города. Будет учтена не только чистота и порядок в доме, дворе, но и творческий подход к оформлению жилых объектов и дворов. Работать комиссия будет с 25 по 31 июля.
Двору, подъезду, дому, победившему в конкурсе, вручат соответствующую табличку с наименованием «Лучший».
В Дзержинском районе поощрение «лучших дворов» стало доброй традицией. На их территории установлены современные детские игровые площадки, цветники.
Старт уже совсем близок. Начиная с 11 июля, в администрации Дзержинского района, будет вестись прием заявок на участие в конкурсе. Участвовать в нем могут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и органы общественного самоуправления.
Фото администрации Дзержинского района г. Нижний Тагил
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