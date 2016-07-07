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Микрорайон «Муринские пруды» в Нижнем Тагиле строители благоустроят ко Дню города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Микрорайон «Муринские пруды» в Нижнем Тагиле строители благоустроят ко Дню города

7 июля 2016, 15:45ОбществоТимофей Данилов
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