Микрорайон «Муринские пруды» в Нижнем Тагиле строители благоустроят ко Дню города

Вопросы благоустройства «Муринских прудов» были рассмотрены на выездном совещании мэра Сергея Носова. После осмотра территории микрорайона на улице Булата Окуджавы градоначальник поставил перед строителями задачи, которые необходимо решить уже ко Дню города.

За полтора месяца они закончат строительство внутриквартальных подъездов, сделают подъездные пути и тротуары, а также благоустроят площадки для детей.

В микрорайоне уже введены в эксплуатацию 3 многоэтажных жилых дома, еще столько же будут сданы в ближайшее время. Подходит к концу возведение 7-го дома. В общей сложности, на территории «Муринских прудов» построено порядка 5 000 квартир.

На месте бесхозного участка при въезде в микрорайон мэр предложил построить парк с местами отдыха тагильчан.

По мнению Сергея Носова, подъездные дороги – самая главная проблема микрорайона. У жителей должна быть возможность добираться до него как на машинах, так и пешком. Прежде всего, это касается улиц Булата Окуджавы и Удовенко, где строительство жилья веду сразу три компании. Растет количество домов – нагрузка на дороги увеличивается.

Сейчас необходимо провести работу с региональным правительством, чтобы в следующем году здесь можно было построить автодороги, отметил мэр.

В скором времени, когда ремонтные работы будут закончены, в квартиры будут заезжать новые жители микрорайона. А при переезде определенно понадобится грузовой автомобиль для перевозки вещей. Если вещей не так много, то заказ газели будет правильным решением.