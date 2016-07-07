Роспотребнадзор нашел нарушения при продаже аудиовизуальной продукции на территории Свердловской области

Роспотребнадзор установил, что требования законодательства были нарушены в 16 субъектах региона. А это 76,2% от числа всех проверок в области. Специалисты проинспектировали почти 400 экземпляров кино-, видео-, фоно-, фотопродукции, 110 из которых были с нарушениями.

В пресс-службе Роспотребнадзора подробнее рассказали о том, какие именно нарушения были выявлены. Так, отсутствовала информация об изготовителе товара, либо ее не было на русском языке. Кроме того, не прилагалась информация о возрастном ограничении, либо данная информация была двойной. В ряде точек продаж отсутствовала возможность ознакомиться с произведением на приобретаемом носителе. А ценники на ряде товаров были оформлены не по законодательству.