Сопроводительное письмо к резюме - образец креативности соискателя и источник информации о его качествах

Некоторые менеджеры отдела кадров и вовсе не хотят знакомиться с резюме соискателя, если вместе с ним не идет сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо к резюме образец которого можно найти на сайте http://blog.rabota.ua/coverletter/, существенно повысит шансы соискателя на получение желаемой работы или должности.

Кому особенно необходимо составить сопроводительное письмо?

Сопроводительное письмо к уже готовому резюме является крайне важной составляющей особенно в следующих случаях:

- для студентов и практикующих молодых специалистов, которые пока еще не имеют достаточного и необходимого для данной должности опыта работы. В этом письме им нужно перечислить свои профессиональные и волевые качества, которые непременно убедят работодателя в том, что этот соискатель идеально подходит на должность;

- для соискателей, которые хотят занять новую для себя должность. В письме нужно обязательно написать о мотивации, которая толкает на перемену сферы деятельности;

- для работы в различных международных компаниях.

Главные черты сопроводительного письма

Очень многих людей интересует, как написать правильно сопроводительное письмо. Это не сложно, нужно стараться придерживаться таких правил:

- краткость – не стоит указывать огромное количество информации, главные сведения подаются лаконично, общий объем письма не должен быть больше трети стандартного листа формата А4;

- информативность – следует указать такие данные: кто вы, зачем вам нужна работа именно в этой компании, чем вы сможете быть полезным для компании;

- живость языка – не нужно использовать шаблонные фразы, которые употребляет каждый второй соискатель. Лучше придумать несколько оригинальных по стилю предложений, которые привлекут внимание работодателя и заставят его ознакомиться с кандидатурой потенциального работника.

Перед составлением советуем прочитать образец конкурентного сопроводительного письма на сайте Rabota.ua.

Что написать в сопроводительном письме к резюме?