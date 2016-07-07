Соревнования по киберспорту пройдут в Нижнем Тагиле 15 июля

Неравнодушные к этому новому виду спорта тагильчане будут играть в компьютерную игру Dota2, пытаясь выиграть призы от организаторов.

Как сообщают устроители турнира, игроки сами формируют призовой фонд «Тагильского кубка» через внесение взносов за участие, по сути, делая «ставку» на свою же победу.

Вряд ли такой подход к организации можно назвать азартной игрой, в отличие от многочисленных игровых аппаратов, стоящих в городе и прикидывающихся «терминалами для биржевой торговли». Когда ты начинаешь игру, твоя главная цель – занять первое место говорит Владислав Углев, участник первого турнира по Dota2 в Нижнем Тагиле, проходившего весной.

В мастерстве по нажатию клавиш и кликанию мышкой тагильчане будут соревноваться уже в следующую пятницу 15 июля.