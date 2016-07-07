Верхневыйский парк Нижнего Тагила будет благоустроен: планируется обустроить освещение, провести водопровод и отремонтировать туалет (ФОТО)

В парке планируется обустроить асфальтовые дорожки возле Выйского пляжа, провести на территорию парка водопровод, отремонтировать общественный туалет и организовать освещение, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

Мэр города считает, что данные работы должны быть проведены в течение лета 2016 года.

Как можно видеть на фотографиях, на настоящий момент в парке обустроена игровая площадка для детей, а также установлены турники для воркаута.

В последнее время рабочих в парке не видела, после того как установили турники и сделали детскую площадку. Работают только на дороге. После обустройства площадки для детей в парк по вечером стали чаще приходить семьями рассказала тагильчанка Анна, регулярно прогуливающаяся в парке.

Напомним, в мае в парке было посажено большое количество деревьев и установлены новые скамейки.

Вид на парк со стороны ул. Верхняя Черепанова

Дорожка у пляжа

Здание туалета

Туалет внутри