Верхневыйский парк Нижнего Тагила будет благоустроен: планируется обустроить освещение, провести водопровод и отремонтировать туалет (ФОТО)
Решение о проведении работ по благоустройству принято 5 июля во время объезда Ленинского района чиновниками Администрации Нижнего Тагила.
В парке планируется обустроить асфальтовые дорожки возле Выйского пляжа, провести на территорию парка водопровод, отремонтировать общественный туалет и организовать освещение, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Мэр города считает, что данные работы должны быть проведены в течение лета 2016 года.
Как можно видеть на фотографиях, на настоящий момент в парке обустроена игровая площадка для детей, а также установлены турники для воркаута.
В последнее время рабочих в парке не видела, после того как установили турники и сделали детскую площадку. Работают только на дороге. После обустройства площадки для детей в парк по вечером стали чаще приходить семьями рассказала тагильчанка Анна, регулярно прогуливающаяся в парке.
Напомним, в мае в парке было посажено большое количество деревьев и установлены новые скамейки.
Вид на парк со стороны ул. Верхняя Черепанова
Дорожка у пляжа
Здание туалета
Туалет внутри
© Эрик Х., TagilCity.ru