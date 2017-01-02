1=2! Массаж в подарок!

Дождливые летние выходные... что может быть хуже? Зато лучше может быть массаж! Весь июль в Центре эстетической медицины "Консул СТ" действует специальное предложение на все виды массажа! Общий, классический по зонам, антицеллюлитный массаж и другие - все участвуют в акции! К любому - экспресс-массаж шейно-воротниковой зоны в подарок! Можно провести сразу, записаться на отдельное время или прийти вдвоем!Все подробности и запись - по тел. 44-33-00, 96-00-96 или закажите звонок на сайте http://konsul-st.ru/actions.