Актёры Камерного театра Екатеринбурга три месяца не получают зарплату
7 июля 2017, 07:45Общество
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В Екатеринбурге актеры Камерного театра сообщают о трехмесячной задержке заработной платы. О проблеме рассказала актриса Татьяна Малинникова на странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Три месяца - апрель, май и июнь - актёры сидят без денег. Актриса рассказала, что многие её коллеги трудятся сразу в нескольких театрах, чтобы выжить. Более того, Малинникова обвинила руководство учреждения в безразличии к судьбе актёров и театра.
Директор объединения, куда входит театр, Наталья Смирнова подтвердила наличие задолженности перед актёрами. Она сообщила, что погашать долг начали 6 июля, сообщает ЕАН. Она уверена, что эта «черная полоса» временна, в этом году действительно в театре не очень хорошо с доходами. По словам Смирновой, проблема есть и её нужно решать. О сумме задолженности не сообщается.
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