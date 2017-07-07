Дом в Нижнем Тагиле попал в программу капремонта, но работы не ведутся из-за низких сборов платежей (ФОТО)

Жильцы хотят знать, будет ли в их доме капитальный ремонт. Дом, где плановый ремонт должен был пройти уже в этом году, до сих пор не отремонтирован. Начисленные за услугу суммы жители дома оплачивают из месяца в месяц.

Дом был построен в 1952 году. Он попадал под плановую программу по капитальному ремонту жилья в 2017. В начале года планировалось отремонтировать подъезды: оштукатурить и покрасить стены, заменить перила. Затем в планах были работы по ремонту кровли.

Жильцов волнует, почему до сих пор ничего не происходит:

Квитанции на оплату приходят ежемесячно, оплачиваем всегда. Плановый капитальный ремонт был запланирован на 2017 год. Однако, на сайте «Реформа ЖКХ» есть информация, что договор на капремонт ни с одной подрядной организацией не заключен поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница дома № 43.

Сумма за капремонт составляет почти половину всех начислений за коммунальные услуги. Со слов жильцов дома все оплачивается своевременно и в полном объеме.

У управляющей компании, обслуживающей этот дом, свое видение ситуации. УК считает, что из-за недобросовестных плательщиков не удается собрать нужную сумму для ремонта:

На доме большие долги. Дом попадал под программу, но денег нет. Подрядчики за копейки работать не будут пояснили в УК «Стандарт»

Просматривая аналитику сайта «Реформа ЖКХ», видно, что 89% средств формирования фонда капремонта идет за счет регионального оператора, и только 1,75% за счет УК обращает внимание житель дома на улице Краснознаменная.

В 2017 году в Свердловской области планировалось выделить 6 млрд. рублей на капитальный ремонт жилья.