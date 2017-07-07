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Дом в Нижнем Тагиле попал в программу капремонта, но работы не ведутся из-за низких сборов платежей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дом в Нижнем Тагиле попал в программу капремонта, но работы не ведутся из-за низких сборов платежей (ФОТО)

7 июля 2017, 18:40ОбществоИрина Анисимова
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