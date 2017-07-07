Два школьника заблудились в лесу под Невьянском: их нашли на ж/д станции Таватуй

В полицию обеспокоенные родственники обратились примерно в 17:30. На поиски мальчиков был вызван личный состав полиции Невьянска.

Обнаружил ребят машинист электропоезда, пишет E1.ru. Он увидел двух несовершеннолетних, идущих вдоль путей, и довёз их до станции Таватуй. В ГИБДД региона отметили, что это станет уроком для взрослых, которые отпускают детей самостоятельно уходить в лес.