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Ищут с помощью экстрасенса, на пустырях и в подвалах: более 50 волонтёров заняты поисками пропавшего в Нижнем Тагиле Александра Чумарина (ФОТО, ВИДЕО)
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Ищут с помощью экстрасенса, на пустырях и в подвалах: более 50 волонтёров заняты поисками пропавшего в Нижнем Тагиле Александра Чумарина (ФОТО, ВИДЕО)

7 июля 2017, 12:00ОбществоПавел Щербина
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