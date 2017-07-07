Мошенники под видом газовщиков устанавливают ненужное дорогостоящее оборудование жителям Среднего Урала

Только в Сысерти лжегазовщики, представляясь сотрудниками официальных компаний, смогли заполучить путем обмана около полумиллиона рублей. Они устанавливают счетчики, шланги и другое оборудование по завышенным ценам, обманывая потребителей.

Представители компаний, от имени которых действуют мошенники, провели проверки по актам проделанных работ. Они установили, что их компании таких работ не проводили, и своих сотрудников по указанным адресам не посылали.

Предполагается, что некие «предприниматели» создали несколько бригад и стали предлагать свои услуги по установке и проверке газового оборудования. Причем, по некоторым адресам, указанным в актах выполненных работ, установка была проведена не профессионально и с нарушениями техники безопасности.

В Нижнем Тагиле, после урагана, также было замечено, что по домам ходили неизвестные и предлагали установить новое газовое оборудование, запугивая жителей, что в городской системе газоснабжения якобы понизилось давление, и скоро люди могут остаться без газа.

АО «ГАЗЭКС» уже направило обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку по выявленным фактам.

Также специалисты «ГАЗЭКС» просят своих потребителей быть внимательнее и проверять у таких лжемастеров документы:

Необходимо обратить внимание на служебное удостоверение сотрудников. В документах работников «ГАЗЭКС» обязательно присутствует фотография, печать АО «ГАЗЭКС» и подпись руководителя. Также можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу вашего города и узнать, направлялась ли к вам бригада. Прежде чем поддаваться на уговоры и соглашаться на услуги неожиданных визитеров, проверяйте информацию по телефонам 04 или 104.