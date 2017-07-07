Положительные моменты в использовании металлического сайдинга

Прежде всего, стоит отметить универсальность этого материала. Металлические панели облегчённого типа широко используются в самых разных климатических условиях. Температурные перепады, повышенная влажность, устойчивость к холоду делают сайдинг таким конкурентоспособным. После грунтования и нанесения слоя лака данный материал становится ещё более устойчивым к внешним факторам.

Металлическим конструкциям практически нет равных по прочности. Удары и дождь не нанесут сайдингу серьезного ущерба. Производители указывают, что материал будет служить 15 лет минимум.

Сайдинг долговечный материал и весьма устойчив к возгоранию. Виниловый и пластиковый сайдинг пожаробезопасен в меньшей степени, чем металлический. Его можно использовать при отделке самых разнообразных помещений. Сайдинг нельзя отнести к экологичным материалам в полном смысле этого слова. Однако, можно назвать его достаточно безопасным для человека.

В строительных магазинах можно найти свыше 100 вариантов оттенка сайдинга из металла. Поверхность этого стройматериала может быть гладкой или рифленой. Есть образцы, которые имеют узоры и дополнительное лакокрасочное покрытие.

Возможности дизайнеров при использовании этого материала практически неограниченны. Совсем недавно в продажу поступили образцы, которые имитируют дерево, камень и, даже кожу рептилий. Сайдинг может послужить также материалом для внутренней отделки помещений. Так, он нашел свое применение в обустройстве террас и мансард.

Из незначительных минусов, можно отметить то, что сайдинг плохо сохраняет тепло в помещении. Однако, он плотно прилегает к утеплителю и помогает достичь нужного эффекта при внешней красоте.

Под этот уникальный материал можно спрятать все коммуникации дома. Дело в том, что сайдинг необязательно устанавливать на идеально ровную поверхность. Под сайдингом могут проходить трубы, в которых может быть спрятана электропроводка. Этот никак не отразится на экстерьере здания.

Материал легкий по сравнению с аналогами и с доставкой не должно возникнуть проблем. В магазине можно приобрести листы самых разных габаритов.

Установка сайдинга может производиться вне зависимости от времён года. Для работ нужно всего два человека. Особые знания и умения для монтажа сайдинга не нужны, что позволяет сэкономить на работах по отделке.

Наряду с достоинствами сайдинг из металла имеет некоторые недостатки. Панели из металла имеют более высокую цену. Проблему, связанную с низкой теплоизоляцией, решить достаточно просто. Металл тяжелее пластика. Предварительно стоит рассчитать нагрузку на фундамент и понять, можно ли использовать металлический сайдинг. Защита дома и эстетическое наслаждение от этого материала гарантированно.