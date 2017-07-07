Приют для мам с детьми «Мамин домик» появится в одном из заброшенных помещений Нижнего Тагила

Администрация Нижнего Тагила передала Центру защиты материнства и детства Скорбященского монастыря заброшенное помещение. Оно находится на цокольном этаже одного из жилых домов по улице Горошникова в крайне запущенном состоянии.

2 июля, в воскресенье, состоялась первая уборка в будущем «Мамином домике»: так сейчас называют будущее социальное учреждение.

В настоящее время идет работа по подготовке к проведению в помещении капитального ремонта. Прихожане Скорбященского монастыря, учащиеся катехизаторских курсов и волонтеры из Центра «Дар жизни» очистили от грязи и мусора данное помещение, а потом вывезли его на машине.

Состояние будущего приюта пока далеко от идеального, но люди, занявшиеся в нем работами и подготовкой, верят, что «всем миром», с помощью неравнодушных людей «Мамин домик» станет уютным домом для молодых мам и их детей, которые будут нуждаться в нем.

К участию в ремонте приглашают неравнодушных людей, желающих потрудиться и помочь в организации приюта. Очередной сбор добровольных помощников состоится в воскресенье, 9 июля, в 12:00 по адресу: Горошникова, 68. 3-й подъезд, об этом сообщает «Православная газета».