Расстрелянная полицейскими в Нижнем Тагиле собака перед этим была обрызгана почтальоном из газового баллончика

По словам свидетелей, всё началось с того, что почтальон брызнул в глаза собаки перцовым баллончиком.

Собака сорвалась с цепи и бегала по району Новой Кушвы. На своём пути она встретила почтальона и залаяла на него. Чтобы обойти собаку, почтальон брызнул в неё перцовым баллончиком. После этого животное впало в состояние ярости и набрасывалось на всех встречных рассказала журналистам TagilCity.ru руководитель службы гуманного отлова «Четыре с хвостиком» - Диана Гордеева.

По информации полиции, от агрессивного поведения животного пострадали три человека, в том числе 67-летняя хозяйка пса.

По нашим данным, у одного из людей, пострадавших от нападения этого животного, откушена фаланга пальца рассказала Диана Гореева журналистам TagilCity.ru.

Представители «Почты России» объяснили необходимость ношения и применения почтальонами газовых баллончиков опасностью, которую создают безнадзорные животные.

Для безопасности почтальоны обеспечиваются средствами защиты и самообороны в соответствии с действующими локальными нормативно-правовыми актами и ведомственными инструкциями. Применение газового баллончика допустимо в момент угрозы жизни и здоровью. Согласно статистике по области, в среднем за год от укусов собак страдает порядка 10 почтальонов. После каждого инцидента пострадавшему необходимо пройти курс уколов от бешенства. В большинстве случаев нападений на почтальонов виноваты именно домашние собаки, бесконтрольно оставленные хозяевами. В частном секторе из-за отсутствия почтовых ящиков и звонков почтальоны вынуждены заходить во двор, что автоматически подвергает их риску нападения прокомментировала для TagilCity.ru руководитель направления по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России» в уральском регионе - Анна Первушина.