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Расстрелянная полицейскими в Нижнем Тагиле собака перед этим была обрызгана почтальоном из газового баллончика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расстрелянная полицейскими в Нижнем Тагиле собака перед этим была обрызгана почтальоном из газового баллончика

7 июля 2017, 15:25ОбществоПавел Щербина
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