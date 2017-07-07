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Стоило ли убивать агрессивную собаку выстрелами из оружия? Зоозащитники Нижнего Тагила подали жалобу на полицию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоило ли убивать агрессивную собаку выстрелами из оружия? Зоозащитники Нижнего Тагила подали жалобу на полицию

7 июля 2017, 15:00ОбществоПавел Щербина
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