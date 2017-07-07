Стоило ли убивать агрессивную собаку выстрелами из оружия? Зоозащитники Нижнего Тагила подали жалобу на полицию

По словам зоозащитников, полицейские не имели права открывать огонь в общественном месте.

Полицейские стреляли несколько раз почти в упор. Обстреляли весь магазин. Чуть не застрелили парня, державшего двери. И всё равно эвтаназия агрессивной собаки была проведена в приюте. Мы считаем, что полицейские не имели права стрелять в месте скопления людей. Президент нашего фонда написала заявление с требованием проверить правомерность применения оружия. Собака не кидалась на сотрудников полиции. Полицейские применили оружие незаконно сообщила журналистами TagilCity.ru представитель фонда «Добрые руки» - Диана Гордеева.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили получение жалобы от граждан. Будет проведена проверка.

Жалоба зарегистрирована. Материалы будут переданы в Следственный комитет. Прокурор уведомлён о произошедшем. Проверка будет проведена, но, предварительно, применение оружия было правомерным рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Напомним, весной прошлого года полицейским Нижнего Тагила пришлось достать оружие для сдерживания толпы, защищавшей от задержания их собутыльника. Тот инцидент обошёлся без стрельбы.