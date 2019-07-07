По факту смерти главного федерального рязанского инспектора возбуждено уголовное дело
Сегодня, 22:02ОбществоФото: ryazan.er.ru
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По результатам проведённой проверки по факту обнаружения в Рязани тела главного федерального инспектора по области Сергея Яковлева следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «ТАСС».
Информация об этом поступила от источника агентства в правоохранительных структурах Рязани. При этом версия самоубийства рассматривается следствием в качестве основной. Также в результате осмотра места обнаружения тела было обнаружено ружьё. На данный момент труп находится в морге судебно-медицинской экспертизы.
Тело Яковлева находится в морге судмедэкспертизы, доставлено в субботу, когда его будут забирать, неизвестно,рассказала журналистам представитель морга.
Напомним, 6 июля главный федеральный инспектор по Рязанской области 55-летний Сергей Яковлев был обнаружен мёртвым. Свою должность он занимал с 2017 года, у него осталась жена и двое детей.
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