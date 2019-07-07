Представители более 40 стран подтвердили участие в GMIS-2019 в Екатеринбурге
Сегодня, 10:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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40 стран завили о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информолитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
GMIS-2019 пройдет с 9 по 11 июля. Предварительно более 2 тысяч человек станут участниками саммита. Самыми многочисленными будут делегации из ОАЭ, Китая, Австрии, США, Германии, Венесуэлы, Великобритании, Индии.
Кроме того, в саммите примут участие 13 глав субъектов Российской Федерации, заместители председателя правительства Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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