Представители более 40 стран подтвердили участие в GMIS-2019 в Екатеринбурге

GMIS-2019 пройдет с 9 по 11 июля. Предварительно более 2 тысяч человек станут участниками саммита. Самыми многочисленными будут делегации из ОАЭ, Китая, Австрии, США, Германии, Венесуэлы, Великобритании, Индии.