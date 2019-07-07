В Екатеринбурге к приезду Путина канализационные люки заливают монтажной пеной

Канализационные люки, залитые монтажной пеной можно встретить при подъезде к конгресс-холлу в «Екатеринбург-Экспо», а также в центре Екатеринбурга. Точная причина таких действий неизвестна, но местные жители предположили, что пеной люки заливают для того, чтобы их никто не смог открыть и проникнуть внутрь.

Либерализация в стране налицо. Раньше к приезду президента люки заваривали. Теперь просто заливают монтажной пеной,написал в своём Telegram-канале шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев.