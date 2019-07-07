В Екатеринбурге к приезду Путина канализационные люки заливают монтажной пеной
Столица Свердловской области продолжает готовиться к приезду президента. После поквартирных обходов квартир полицией и запрета на открытие окон в день приезда Владимира Путина, жители стали замечать, что канализационные люки на улицах города залили монтажной пеной, сообщает E1.
Канализационные люки, залитые монтажной пеной можно встретить при подъезде к конгресс-холлу в «Екатеринбург-Экспо», а также в центре Екатеринбурга. Точная причина таких действий неизвестна, но местные жители предположили, что пеной люки заливают для того, чтобы их никто не смог открыть и проникнуть внутрь.
Либерализация в стране налицо. Раньше к приезду президента люки заваривали. Теперь просто заливают монтажной пеной,написал в своём Telegram-канале шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев.
Ранее екатеринбуржцы сообщали, что полиция обходит квартиры, интересуется количеством проживающих, спрашивает о наличии у жильцов оружия и просит не открывать окна во время визита президента России. В «Екатеринбург-Экспо» для главы государства подготовлена комната № 1, содержимое которой не показали журналистам. Точная дата визита Владимира Путина неизвестна, но со слов его пресс-секретаря, он выступит на саммите GMIS-2019.