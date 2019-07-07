В Екатеринбурге задержали митингующих за отставку губернатора и мэра

Инициатором митинга является активист движения «Екатеринбург — За свободу» Сергей Тиунов. С его слов, заявку на проведение митинга он подал в министерство общественной безопасности Свердловской области 21 июня, но ответа от чиновников не получил. Поэтому, ссылаясь на закон, посчитал, что митинг согласован.

Организатор несанкционированной акции, задержанный сегодня в центре Екатеринбурга, проиграл по письму, которого, якобы, не получал, два суда. Министерство общественной безопасности еще 21 июня направляло С. Ю. Тиунову официальное письмо с предложением провести заявленный им на 7 июля митинг в парке им. Чкалова, так как на запрошенных им площадках, в том числе, на площади 1905 года, уже было согласовано проведение иных мероприятий. Позднее такая позиция министерства была подтверждена решениями районного, а затем и областного судов. Добавим, организатором на акцию было заявлено три тысячи участников. В итоге число его сторонников составило четыре человека,отметили в ведомстве.