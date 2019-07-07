В Екатеринбурге задержали митингующих за отставку губернатора и мэра
На площади 1905 года в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги за отставку губернатора Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского. Правоохранительные органы задержали пятерых участников акции, сообщает Znak.
Инициатором митинга является активист движения «Екатеринбург — За свободу» Сергей Тиунов. С его слов, заявку на проведение митинга он подал в министерство общественной безопасности Свердловской области 21 июня, но ответа от чиновников не получил. Поэтому, ссылаясь на закон, посчитал, что митинг согласован.
Среди задержанных оказались Сергей Тиунов, Галина Королева, Виктор Балдин, Дмитрий Трофимов и Ян Егиазарян. Информацию о задержании сообщила активистка Елена Шукаева на своей странице в социальной сети Facebook. Со слов активистки, задержанных доставили в отдел полиции № 5.
Представители министерства общественной безопасности рассказали, что предлагали Тиунову перенести митинг, письмо с предложением они направили активисту 21 июня.
Организатор несанкционированной акции, задержанный сегодня в центре Екатеринбурга, проиграл по письму, которого, якобы, не получал, два суда. Министерство общественной безопасности еще 21 июня направляло С. Ю. Тиунову официальное письмо с предложением провести заявленный им на 7 июля митинг в парке им. Чкалова, так как на запрошенных им площадках, в том числе, на площади 1905 года, уже было согласовано проведение иных мероприятий. Позднее такая позиция министерства была подтверждена решениями районного, а затем и областного судов. Добавим, организатором на акцию было заявлено три тысячи участников. В итоге число его сторонников составило четыре человека,отметили в ведомстве.