В Серове местных жителей предупредили о бродящем по городу медведе
Вчера, 22:51ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В посёлке неподалёку от Серова местные жители несколько раз видели медведя. Управление гражданской защиты Серовского городского округа разместило на улицах объявления с инструкциями о том, что делать, если повстречаешь дикого зверя, сообщает «Областная газета».
Первое сообщение о том, что в районе посёлка Вятчино появился медведь, поступило 6 июля в 16:00. Со слов очевидцев, животное направлялось в сторону коллективных садов. Расстояние от Вятчино до Серова составляет 9 километров.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, что ранее встреча свердловчанина с диким лосем закончилась гибелью обоих. В ночь на 30 июня на 35-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Daewoo врезался в вышедшего на проезжую часть зверя. В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы, лось погиб.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей