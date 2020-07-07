Актриса Мария Шукшина поддержала схимонаха Сергия

«У нас сердце кровью обливается за то, где будут и как будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в электронном цифровом концлагере», говорит на видео, записанном на фоне Среднеуральского женского монастыря, Шукшина.

Артистка считает, что если запретить Сергию быть священником, то людям, проживающим в монастыре, будет негде «спасаться». Она также сообщила, что была православном обряде изгнания дьявола у Сергия (Романова).

Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать, затем отправил его под церковный суд за ролики в YouTube с записями проповедей, в которых Сергий заявляет о создании «электронного концлагеря Сатаны».

Также схимонах проклинает руководство Церковь за закрытие храмов в период пандемии коронавируса нового типа и выступает с оскорблениями первых лиц государства. На прошлой неделе Епархиальный суд постановил лишить Сергия сана, однако решение пока не вступило в силу, поскольку его не подписал патриарх Кирилл.