Актриса Мария Шукшина поддержала схимонаха Сергия
Актриса Мария Шукшина в своем видео, опубликованном на канале блогера Всеволода Могучева в YouTube, поддерживает бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря и называет единственным представителем Церкви, который выступает против цифровизации.
«У нас сердце кровью обливается за то, где будут и как будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в электронном цифровом концлагере», говорит на видео, записанном на фоне Среднеуральского женского монастыря, Шукшина.
Артистка считает, что если запретить Сергию быть священником, то людям, проживающим в монастыре, будет негде «спасаться». Она также сообщила, что была православном обряде изгнания дьявола у Сергия (Романова).
Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать, затем отправил его под церковный суд за ролики в YouTube с записями проповедей, в которых Сергий заявляет о создании «электронного концлагеря Сатаны».
Также схимонах проклинает руководство Церковь за закрытие храмов в период пандемии коронавируса нового типа и выступает с оскорблениями первых лиц государства. На прошлой неделе Епархиальный суд постановил лишить Сергия сана, однако решение пока не вступило в силу, поскольку его не подписал патриарх Кирилл.
Отметим, что сегодня Сергия ожидает рассмотрение административного дела по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния).