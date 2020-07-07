Что необходимо знать про организацию похорон в Санкт-Петербурге?

Но и простым горожанам приходится сталкиваться с тем, что в семье кто-то заболеет, а потом прерывается ниточка жизни. И вот здесь нужно подумать, как достойно отправить в последний путь тело своего отца, дедушки или даже сына.

Основные ритуальные услуги

Организовать похороны в северной столице своими усилиями бывает очень сложно. Чаще всего большую часть услуг приходится доверять сотрудникам выбранного ритуального агентства. А бывает и ситуации, когда они берутся за организацию похорон «под ключ». Они предлагают такие услуги:

оформление необходимых для погребения документов;

поиск удобного участка для могилы на городском кладбище;

приобретения всех траурных атрибутов;

предоставление катафалка и автобуса;

решение вопроса с поминальным обедом.

А некоторые семьи обращаются в ритуальное агентство еще до приезда врача и наряда полиции. В этом случае можно не переживать, что вскорости появятся мошенники, которые выдают себя за сотрудников того или иного похоронного бюро. Во всех этих случаях семья экономит не только свое время, но также нервы и физические силы. Особенно если нет своей машины, чтобы в течение дня ездить по разным инстанциям.

Выбор ритуального агентства

Но компанию, которая будет заниматься выполнением услуг по организации похорон в Санкт-Петербурге, необходимо правильно выбрать. Таких агентств здесь очень много. Но клиенты часто сталкиваются как с непрофессионализмом, так и с некачественными услугами. Потом бывает сложно предъявить свои претензии, потому что деньги, как правило, приходится отдавать сразу. В итоге сумма оказывается приличная. Плохо и то, что не всегда все необходимое удается получить в одном месте, поэтому приходится терять свое драгоценное время на поездки по городу.

Наиболее выгодный вариант — это зайти на сайт spb.ritual.ru и посмотреть, какие условия предлагает эта ритуальная компания. Наличие сервиса показывает, что услуги тут можно заказывать онлайн. Для этого нужно просмотреть предлагаемый каталог. А наличие рубрики «Ритуальные товары» даст подсказку, что данный ресурс одновременно выполняет и роль интернет-магазина. Здесь обязательно помогут и с оформлением пособия на погребение.