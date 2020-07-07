«Единая Россия»: пенсионеры и бизнес получат рассрочку по долгам

Теперь пожилым гражданам станет доступной рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов на двухлетний период. При этом сумма долга не должна быть более миллиона рублей.

«По сути, мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для самых пострадавших от пандемии категорий населения. Данная норма позволит снять остроту для большей части пенсионеров, у которых есть задолженности», — сказал заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.

Аналогичное касается компаний сегмента МСБ. Закон предусматривает рассрочку по долгам до 15 миллионов рублей до одного года для бизнеса, сообщает Nashgorod.

«К третьему чтению нами был скорректирован и расширен список долгов: по сути, теперь рассрочка доступна для всех обязательных платежей. Исключение составляют возмещение вреда здоровью, выплаты по потере кормильца, зарплата и моральный вред», — добавил Александр Хинштейн.

Закон, который приняли в Госдуме, продолжает серию социально значимых инициатив партии «Единая Россия». В числе первых был закон о кредитных каникулах: если доходы заемщика за прошедший месяц стали меньше на 30% и больше по сравнению со среднемесячными доходами в прошлом году, он может взять рассрочку по платежам на полгода.

Также правительство выступило за инициативу ЕР относительно увеличения максимального размера ипотеки для получения кредитных каникул.

«Мы посчитали нужным ввести повышение максимального порога ипотечного займа, чтобы люди, взявшие большие деньги на покупку недвижимости, тоже могли уйти на кредитные каникулы. Наша задача состоит в том, чтобы помочь как можно большему числу граждан, если они попадут в трудную финансовую ситуацию», — заявлял ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Помимо этого, ЕР обеспечила быстрое исполнение поручений президента, относящихся к поддержке семей с детьми. Фракцией партии в Госдуме были подготовлены поправки, по которым с первого июня текущего года в два раза повысили минимальную сумму пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет — с 3375 рублей до 6751 рубля. Кроме этого, поправками был повышен размер пособия для потерявших работу на период декрета — с 6000 рублей до 13503 рублей.

Кроме этого, в правительстве выступили в поддержку предложений «Единой России» о распространении мер поддержки предприятий сегмента МСБ на социально ориентированные НКО. Это касается выплат на каждого работника НКО в сумме МРОТ, льготного кредитования и каникул по уплате налогов. При этом руководителям регионов предписано сохранить объемы закупок у социально ориентированных НКО, сообщается на сайте ER.ru.

Скоро Госдума планирует рассмотрение пакета поправок «Единой России» к Трудовому кодексу, которые регламентируют дистанционную занятость. Помимо этого, сейчас Комитетом нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству рассматривается законопроект, который внесли депутаты партии. По нему в процессе взыскания долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Чечунова сообщила, что одной из таких инициатив в Свердловской области стало введение «часа тишины»: