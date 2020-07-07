Екатеринбуржец с собакой преодолел почти 500 километров тайги Северного Урала

Турист, в прошлом являющийся членом сборной по скайраннингу, в интервью URA.RU турист признался, что испытывал серьезный страх.

Путешественник признается, что более всего боялся встретиться с медведем, поскольку видел медвежьи следы. Одного медведя Курочкину, с его слов, удалось встретить, однако нападения животного удалось избежать.

В общей сложности, турист преодолел 410 километров, 210 из которых были пройдены пешком, а 200 — вплавь на байдарке по реке Вишера. Наибольшей трудностью путешественник посчитал отсутствие поддержки со стороны. Сопровождала Алексея Курочкина лишь собака породы лайка.

Во время экстремального путешествия турист посетил хребет Кваркуш, взобрался на его высшую точку — гору Вогульский камень, посетил Жигаланские водопады, покорил вершины Главного уральского хребта.