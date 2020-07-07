Коронавирус в мире: новости Казахстана

На данный момент, по официальным данным, в стране зафиксировано почти 50 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из них уже почти 17 тысяч человек вылечились. Число погибших - 264 человека.

Эпидемия пневмонии В Алматы зафиксирована вспышка пневмонии, которую власти уже назвали эпидемией. По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, в июне 2020 года почти вдвое до 4000 выросло число обращений в скорую помощь.

Среднесуточное число вызовов на одну бригаду достигает 19 единиц. При этом в мае показатель общего числа звонков в службу составлял порядка 2,5 тысячи. Возросло количество подтвержденных случаев ОРВИ и пневмонии, сообщается в последних новостях Казахстана.

Очереди в морг Также в Алматы, в микрорайоне Калкаман, в течение 6 и 7 июля стали образовываться большие очереди у местного морга. По словам местных жителей, им приходилось ожидать выдачу тел умерших родственников по несколько часов. В одной очереди собрались алматинцы, чьи родные умерли и от причин, не связанных с коронавирусной инфекцией.

Представители властей отметили, что одна из причин большого скопления людей в том, что родственники приходят забирать тела усопших в количестве от 2 до 10 человек, не соблюдая масочный режим и социальную дистанцию. Поэтому медики напомнили посетителям учреждения о необходимости соблюдения защитных мер. По данным специалистов, фактические сроки выдачи тел в местном морге соответствуют нормативным.

Ограничение работы транспорта в столице Казахстана Власти Нур-Султана приостановили работу общественного транспорта с 5 июля на 2 недели. К такому решению пришли специалисты, которые наблюдали за распространением коронавирусной инфекции. Акимат назвал транспорт основным местом риска заражения коронавируса, поскольку в сутки разными видами транспорта в городе пользуется три четверти миллиона человек, сообщает Tengrinews.kz.