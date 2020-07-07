Коронавирус в мире: новости Казахстана

Как складывается эпидемиологическая ситуация в соседнем государстве и какие ограничительные меры вводят власти Казахстана из-за пандемии?
На данный момент, по официальным данным, в стране зафиксировано почти 50 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из них уже почти 17 тысяч человек вылечились. Число погибших - 264 человека.
Эпидемия пневмонии
В Алматы зафиксирована вспышка пневмонии, которую власти уже назвали эпидемией. По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, в июне 2020 года почти вдвое до 4000 выросло число обращений в скорую помощь.
Среднесуточное число вызовов на одну бригаду достигает 19 единиц. При этом в мае показатель общего числа звонков в службу составлял порядка 2,5 тысячи. Возросло количество подтвержденных случаев ОРВИ и пневмонии, сообщается в последних новостях Казахстана.
Очереди в морг
Также в Алматы, в микрорайоне Калкаман, в течение 6 и 7 июля стали образовываться большие очереди у местного морга. По словам местных жителей, им приходилось ожидать выдачу тел умерших родственников по несколько часов. В одной очереди собрались алматинцы, чьи родные умерли и от причин, не связанных с коронавирусной инфекцией.
Представители властей отметили, что одна из причин большого скопления людей в том, что родственники приходят забирать тела усопших в количестве от 2 до 10 человек, не соблюдая масочный режим и социальную дистанцию. Поэтому медики напомнили посетителям учреждения о необходимости соблюдения защитных мер. По данным специалистов, фактические сроки выдачи тел в местном морге соответствуют нормативным.
Ограничение работы транспорта в столице Казахстана
Власти Нур-Султана приостановили работу общественного транспорта с 5 июля на 2 недели. К такому решению пришли специалисты, которые наблюдали за распространением коронавирусной инфекции. Акимат назвал транспорт основным местом риска заражения коронавируса, поскольку в сутки разными видами транспорта в городе пользуется три четверти миллиона человек, сообщает Tengrinews.kz.
В практике уже отмечены случаи заражения в общественном транспорте, в том числе сотрудников автопарков, водителей и пассажиров. Вариант с сокращением рабочего дня власти применять не стали: из-за уменьшения числа рейсов на последние из них накапливалось большое количество пассажиров, что приводило к еще большему скоплению и заражению людей.