Креков заявил о создании дополнительных коек для больных COVID-19 в ближайшие три дня

Он рассказал, что коечный фонд Екатеринбурга считается с учетом мест в больницах, которые есть в ближайших городах, например, Первоуральска и Верхней Пышмы.

По его словам, на данный момент свободными остаются около четверти коек. Однако, уже принят ред мер, которые планируется реализовать в ближайшие три дня. Например, будет организовано больше свободных коек. При этом, много пациентов остается на дому с легкой формой заболевания.

В обсерваторах находятся 700 человек, там остаются свободными 300 мест. Их могут заполнить теми, у кого заболевание находится в финальной стадии лечения.

Креков также рассказал, что часть нагрузки с бригад скорой помощи была снята, потому что для перевозки пациентов был привлечен иной транспорт.