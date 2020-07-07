Креков заявил о создании дополнительных коек для больных COVID-19 в ближайшие три дня
В ближайшие три дня для пациентов больных коронавирусом в отделениях будет увеличено число свободных коек. Об этом рассказал на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
Он рассказал, что коечный фонд Екатеринбурга считается с учетом мест в больницах, которые есть в ближайших городах, например, Первоуральска и Верхней Пышмы.
По его словам, на данный момент свободными остаются около четверти коек. Однако, уже принят ред мер, которые планируется реализовать в ближайшие три дня. Например, будет организовано больше свободных коек. При этом, много пациентов остается на дому с легкой формой заболевания.
В обсерваторах находятся 700 человек, там остаются свободными 300 мест. Их могут заполнить теми, у кого заболевание находится в финальной стадии лечения.
Креков также рассказал, что часть нагрузки с бригад скорой помощи была снята, потому что для перевозки пациентов был привлечен иной транспорт.
Ранее стало известно, что госпиталь, расположенный в «Екатеринбург-ЭКСПО» был закрыт 30 июня.