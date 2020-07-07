Матери-одиночке из Екатеринбурга отказали в пособии из-за лишних 94 рублей в зарплате

Женщина рассказала, что работает младшим воспитателем в детском саду. Она хотела получить пособие на детей от 3 до 7 лет, которое назначается, если средний доход за месяц не превышает прожиточный минимум. Но женщине отказали в выплате, поскольку ее зарплата составляет 11 113 рублей, а должна — 11 019 рублей.

Я отдаю три с лишним тысячи за садик, три с половиной — за секцию, полторы — за допзанятия, одеваю, кормлю, покупаю книжки и игрушки и это еще не сказано об оплате за квартиру, которая может составлять и 6, и 7 тысяч рублей. И я не считаюсь нуждающейся? говорит свердловчанка.