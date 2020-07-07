Матери-одиночке из Екатеринбурга отказали в пособии из-за лишних 94 рублей в зарплате
Сегодня, 22:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Екатеринбурга на странице в Instagram пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на то, что ей не выплатили «путинское» пособие из-за того, что ее зарплата больше на 94 рубля, чем положено.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина рассказала, что работает младшим воспитателем в детском саду. Она хотела получить пособие на детей от 3 до 7 лет, которое назначается, если средний доход за месяц не превышает прожиточный минимум. Но женщине отказали в выплате, поскольку ее зарплата составляет 11 113 рублей, а должна — 11 019 рублей.
Я отдаю три с лишним тысячи за садик, три с половиной — за секцию, полторы — за допзанятия, одеваю, кормлю, покупаю книжки и игрушки и это еще не сказано об оплате за квартиру, которая может составлять и 6, и 7 тысяч рублей. И я не считаюсь нуждающейся? говорит свердловчанка.
В своем ответе Куйвашев отметил, что чиновники действуют по закону и не могут закрыть глаза на превышение установленной суммы, иначе они допустят нарушение.
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