На Урале экс-пристав закрыл 38 производств и получил штраф в 150 тысяч рублей
Сегодня, 22:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Верхней Салде осужден бывший судебный пристав за закрытие 38 производств в отношении лиц, приговоренных к обязательным работам, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
31-летнего мужчину признали виновным в использовании служебного положения и служебном подлоге. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.
Следствие установило, что в 2017 году подсудимый завершил 38 производств о выполнении обязательных работ. В постановлениях он отметил, что граждане отбыли наказание, однако это не являлось правдой. Кроме того, было установлено, что мужчина помог знакомому, у которого имелся запрет на регистрацию имевшегося у него транспортного средства. Он составил постановления об отмене этого запрета.
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