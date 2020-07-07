На Урале экс-пристав закрыл 38 производств и получил штраф в 150 тысяч рублей

Следствие установило, что в 2017 году подсудимый завершил 38 производств о выполнении обязательных работ. В постановлениях он отметил, что граждане отбыли наказание, однако это не являлось правдой. Кроме того, было установлено, что мужчина помог знакомому, у которого имелся запрет на регистрацию имевшегося у него транспортного средства. Он составил постановления об отмене этого запрета.