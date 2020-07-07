На Урале горняки впервые за последние 20 лет нашли сразу четыре больших изумруда

За последние 20 лет это самая массовая находка камней с подобным качеством. Обнаружены самородки были на ленте конвейера при сортировке камней.

Отмечается, что масса камней колеблется от одного до полутора килограммов и каждый из них стоит от семи до 11 тысяч долларов. После того, как самородками будет пройдена оценка в Госохране РФ, то будет принято решение о продаже.

Напомним, в первом полугодии 2020 года на том же месторождении было найдено шесть крупных изумрудов, что больше чем за 2019 год.

По словам горняков, такие результаты были достигнуты за счет новой технологии дробления руды, которую предприятие стало использовать недавно.

Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило нам увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни, рассказал гендиректор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.