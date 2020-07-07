Новые реанимобили пополнят автопарк станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила
Всего закуплено 28 новейших, полностью оборудованных, реанимобилей, которые, помимо Нижнего Тагила, отправятся на вызовы и в других городах Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
Данные автомобили оснащены оборудованием, которое позволит транспортировать и следить за состоянием пациентов в пути следования к лечебно-профилактическому учреждению. Например, имеются портативные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, ингаляторы и тому подобное.
Сообщается, что основная часть приобретенных автомобилей будет работать в Екатеринбурге. Главный врач станции скорой помощи имени Владимира Капиноса в Екатеринбурге Игорь Пушкарев, комментируя данное событие, сообщил, что «новые машины нужны как воздух».
Отмечается, что на территории Свердловской области работают 54 учреждения скорой медицинской помощи, два из которых, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, за год суммарно совершают более 100 тысяч выездов на вызовы.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» одной из основных задач ставится обновление парка автомобилей СМП. Конечная цель проекта — увеличение средней продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет.