Новые реанимобили пополнят автопарк станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила

Данные автомобили оснащены оборудованием, которое позволит транспортировать и следить за состоянием пациентов в пути следования к лечебно-профилактическому учреждению. Например, имеются портативные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, ингаляторы и тому подобное.

Сообщается, что основная часть приобретенных автомобилей будет работать в Екатеринбурге. Главный врач станции скорой помощи имени Владимира Капиноса в Екатеринбурге Игорь Пушкарев, комментируя данное событие, сообщил, что «новые машины нужны как воздух».

Отмечается, что на территории Свердловской области работают 54 учреждения скорой медицинской помощи, два из которых, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, за год суммарно совершают более 100 тысяч выездов на вызовы.