Отрицание существования коронавируса вылилось для схимонаха Сергия в крупный штраф

Сегодня, 7 июля, в суде Верхней Пышмы состоялось судебное заседание по административному делу, возбужденному по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ в отношении бывшего священника за видео проповеди в YouTube, в которой он отрицает существование новой коронавирусной инфекции.

Романов, сообщается, не явился на заседание суда: его интересы представляла Светлана Герасимова, которая утверждала, что в данный момент формируется прецедент, когда к ответственности привлекается религиозный служитель за выполнение прямой должностной инструкции.

Сообщается также, что судьей было зачитано объяснение Романова, который считает неправомочным публикацию проповедь в сети «Интернет» без его личного согласия, которого тот не давал.

В итоге, суд признал Романова виновным и постановил оштрафовать его на 90 тысяч рублей.