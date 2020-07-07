Отрицание существования коронавируса вылилось для схимонаха Сергия в крупный штраф
В суде Верхней Пышмы прошло судебное заседание по делу Николая Романова (схимонаха Сергия), решением которого он был привлечен к административной ответственности, сообщает портал E1.RU.
Сегодня, 7 июля, в суде Верхней Пышмы состоялось судебное заседание по административному делу, возбужденному по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ в отношении бывшего священника за видео проповеди в YouTube, в которой он отрицает существование новой коронавирусной инфекции.
Романов, сообщается, не явился на заседание суда: его интересы представляла Светлана Герасимова, которая утверждала, что в данный момент формируется прецедент, когда к ответственности привлекается религиозный служитель за выполнение прямой должностной инструкции.
Сообщается также, что судьей было зачитано объяснение Романова, который считает неправомочным публикацию проповедь в сети «Интернет» без его личного согласия, которого тот не давал.
В итоге, суд признал Романова виновным и постановил оштрафовать его на 90 тысяч рублей.
Напомним, что ранее схимонах Сергий был лишен Церковным судом священного сана за видео с критикой действующей светской и церковной власти за запрет посещения церквей в период пандемии новой коронавирусной инфекции.