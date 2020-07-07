Ответ схимонаха Сергия на открытое письмо митрополита Кирилла прокомментировали в РПЦ

Издание напоминает, что блогер Всеволод Могучев обратился с ответом к РПЦ от лица схимонаха, исполняющий сейчас функцию его пресс-секретаря.

Легойда в своем телеграм-канале посчитал примечательным тот факт, что ответ на открытое письмо Сергий не захотел прочесть сам, поручив это блогеру Могучеву, поскольку такой текст должно быть стыдно зачитывать схимникам. Церковный чиновник также считает, что люди, давшие торжественный обет православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения, не должны в ежедневном режиме выдавать «обличительные проповеди». Владимир Легойда выразил надежду, что схимонах «не сам» написал ответ митрополиту Кириллу.

В недавнем открытом письме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выдвинул обвинения в адрес бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря, называя его тщеславным, а также «транслирующим шизофренический бред». Митрополит в своем письме отказал в возможности сохранения священного сана Сергию.