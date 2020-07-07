Прибор Мавит: аппарат для лечения простатита и эректильной дисфункции у мужчин

Как лечить проблемы с эрекцией?

Мало что может ударить по самолюбию мужчины сильнее, чем эректильная дисфункция. Наверное, поэтому представители сильного пола порой предпочитают игнорировать затруднения в интимной сфере и искать отговорки («устал», «был не в настроении», «сейчас постоянные стрессы на работе»), вместо того, чтобы попытаться найти причину болезненного состояния. Но настоящее мужество не в бегстве от проблемы, а в способности признать её наличие и начать действовать.

Нередко эректильная дисфункция

развивается у мужчины, болеющего хроническим простатитом. Дело в том, что вялотекущий воспалительный процесс в малом тазу способен привести к нарушению местного кровообращения, застоям и отечности, что может оказать отрицательное воздействие на потенцию. Бывает и так, что нарушение эрекции – единственный признак, указывающий на воспаление простаты.

Поэтому, если начались проблемы с эрекцией и либидо ослабло, необходимо провериться на простатит

, даже когда у мужчины нет других характерных симптомов: боли и рези в паху и промежности или трудностей с мочеиспусканием. Своевременно начатое адекватное лечение способно помочь избежать физических и психологических проблем, сохранить гармонию в отношениях со второй половиной.

Если диагноз подтверждается, пациенту необходимо нейтрализовать воспаление железы, усилить местное кровообращение, устранить застои и отёк вокруг простаты. Так что ограничивать лечение проблем с эрекцией только лекарственными препаратами нельзя, на болезнь нужно воздействовать комплексно, в соответствии с рекомендациями Минздрава России. А они предполагают, что вне стадии обострения нужны массаж простаты, воздействие магнитными полями и теплотерапия (гипертермия).

Поэтому специалист может рекомендовать воспользоваться портативным физиотерапевтическим аппаратом МАВИТ для лечения простатита (УЛП–01). Оно обладает тройным действием:

Тепло способствует улучшению кровообращения и местного иммунитета.

способствует улучшению кровообращения и местного иммунитета. Вибромассаж может заменить пальцевый массаж простаты и помочь вывести секрет предстательной железы.

может заменить пальцевый массаж простаты и помочь вывести секрет предстательной железы. Магнитное полеборется с воспалением, отёками и болью, содействует налаживанию кровотока.

Прибор МАВИТ даёт возможность усилить потенцию, восстановить эрекцию и вернуть радость интимной жизни. Устройство отличается простотой и удобством в применении и позволяет проводить регулярные процедуры, поддерживающие стойкую ремиссию. Поэтому многие стремятся приобрести МАВИТ, чтобы спокойно лечиться дома и посещать специалиста только для контрольных осмотров.

МАВИТ: против простатита и импотенции!

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