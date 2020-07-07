Шнуров вошел в состав сопредседателей Партии роста

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был назначен сопредседателем Партии роста. Решение было принято седьмого июля на партийном съезде в Москве.
«Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, — подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году», — сказал председатель партии Борис Титов, чьи слова приведены в сообщении.
РБК пишет, что в общем в список сопредседателей попали десять человек: руководитель партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко и ряд других.
Отмечается, что информация о вступлении Сергея Шнурова в Партию роста, главой которой является Борис Титов, появилась двадцатого февраля. Вместе с тем, в январе текущего года лидер «Ленинграда» заявил, что займется политикой только в своем электорате и только если действительно будет полезен.
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