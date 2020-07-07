Шнуров вошел в состав сопредседателей Партии роста

«Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, — подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году», — сказал председатель партии Борис Титов, чьи слова приведены в сообщении.

РБК пишет, что в общем в список сопредседателей попали десять человек: руководитель партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко и ряд других.