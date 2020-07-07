Свердловские власти разрешили провести крестный ход в «Царские дни»
Сегодня, 20:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 17 июля пройдет крестный ход в память о расстреле царской семьи. По словам замгубернатора региона Павла Крекова, власти ведут переговоры с представителями церкви, чтобы решить, как сделать мероприятие безопасным, учитывая эпидемиологическую ситуацию, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пояснил Креков, последняя редакция указа губернатора позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе.
Мы сейчас совместно с епархией отрабатываем, каким образом соблюсти все требования и сделать так, чтобы это не привело к возрастанию риска заражений, сказал Креков.
Он отметил, что у властей есть как положительный, так и отрицательный опыт. По программе, запланировано проведение двух крестных ходов.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей