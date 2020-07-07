Свердловские власти разрешили провести крестный ход в «Царские дни»

Как пояснил Креков, последняя редакция указа губернатора позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Мы сейчас совместно с епархией отрабатываем, каким образом соблюсти все требования и сделать так, чтобы это не привело к возрастанию риска заражений, сказал Креков.