Уличные художники Екатеринбурга нарисовали граффити о бессмысленности образования
Сегодня, 13:07ОбществоФото: группа "Артликбез" во "Вконтакте"
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Слово «Диплом», последняя буква которого была выполнена в стилистике логотипа компании «Макдональдс», появилось на площадках перед УрФУ, УрГЭУ и УрГПУ, сообщает портал E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Черная надпись со знаменитой буквой «М» желтого цвета на конце появилась вблизи вузов, выпускающих специалистов, в том числе, гуманитарного профиля. Автором работы является местный житель Леонид Черный.
Автор рисунка в интервью изданию высказал неуверенность в важности получения людьми высшего образования. Собеседник издания также считает, что человек должен понимать, что ему нужно на самом деле, и не верить в решение всех проблем дипломом о высшем образовании.
Ранее в Екатеринбурге было создано несколько больших граффити в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом.
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