Устроившей ДТП на каршеринговом автомобиле екатеринбурженке дали семь лет тюрьмы
Сегодня, 7 июля, в Екатеринбурге суд вынес приговор местной жительнице Кристине Тахтеевой. Девушка обвиняется в ДТП, в котором погиб мужчина-пассажир, а девушка-пассажирка получила травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в июле прошлого года Кристина Тахтеева, находясь в нетрезвом состоянии, села за руль каршерингового автомобиля Hyundai Solaris и двигалась на нем по ЕКАД. Вместе с ней автомобиле в этот момент находились двое пассажиров — молдой человек и девушка.
Екатеринбурженка, нарушая Правила дорожного движения РФ, двигалась со скоростью более 90 км/ч. По ходу движения она выехала на ремонтируемый участок дороги, въезд на который был запрещен, допустила наезд на бетонные блоки.
В результате ДТП, произошедшего по вине девушки, молодому человеку, который ехал на заднем сидении автомобиля, была причинена травма головы, туловища и конечностей. Спустя две с половиной недели молодой человек скончался в Городской больнице № 24 Екатеринбурга от полученных травм.
Девушка, передвигавшаяся на переднем пассажирском сидении, в результате столкновения получила травмы ребер, живота и позвоночника, причинившие тяжкий вред ее здоровью.
Кристина Тахтеева была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Суд назначил Тахтеевой наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Напомним, вчера вечером в Нижнем Тагиле в ДТП пострадал несовершеннолетний ребенок. Он ехал на велосипеде, когда его сбил автомобиль. В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, а также переломы обеих голеней. Он был госпитализирован в больницу Екатеринбурга.