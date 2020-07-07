В детских лагерях Нижнего Тагила стартовала первая смена
Сегодня, 15:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня детские лагеря Нижнего Тагила начали принимать детей. В частности, первая смена началась в ДОЛ «Звездный», пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали изданию специалисты лагеря, в нынешних условиях лагерь смог принять только 130 детей. Было сформировано 10 отрядов.
Дети будут размещены в комнатах по два человека. Кроме того, они должны будут соблюдать дистанцию. В помещениях и на территории лагеря постоянно будет проводиться санитарная обработка, а все мероприятия будут проводиться на открытом воздухе.
Смена будет длиться 14 дней, а не 21 как это бывает обычно. Кроме того, не будет и родительских дней.
Всего в этом году планируется открытие шести летних лагерей в Нижнем Тагиле.
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