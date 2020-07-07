В детских лагерях Нижнего Тагила стартовала первая смена

Как рассказали изданию специалисты лагеря, в нынешних условиях лагерь смог принять только 130 детей. Было сформировано 10 отрядов.

Дети будут размещены в комнатах по два человека. Кроме того, они должны будут соблюдать дистанцию. В помещениях и на территории лагеря постоянно будет проводиться санитарная обработка, а все мероприятия будут проводиться на открытом воздухе.

Смена будет длиться 14 дней, а не 21 как это бывает обычно. Кроме того, не будет и родительских дней.