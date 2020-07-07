В Екатеринбурге убившему экс-супруга своей жены военному вынесли приговор
Сегодня, 18:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор Евгению Селезневу, который обвинялся в убийстве бывшего мужа своей жены, сообщает E1.
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Кроме того, судом был частично удовлетворен иск сестры погибшего. В ее пользу было взыскано 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входит компенсация расходов на похороны, а также возмещение морального вреда.
Напомним, убийство произошло ночью 15 июля 2019 года на проспекте Академика Сахарова в районе Академическом. Причиной конфликта мужчин стали дети. Погибший не хотел отказываться от отцовства.
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