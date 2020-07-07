В Нижнем Тагиле две школы прошли проверку на готовность к новому учебному году
В Нижнем Тагиле две школы — № 95 и № 43 прошли приемку перед началом учебного года. Акты были подписаны всеми надзорными органами, сообщает пресс-служба администрации города.
Специальная межведомственная комиссия начала работу с 22 июня. В ее состав включены представители администрации города, специалисты из надзорных ведомств, госпожнадзора, полиции, ГИБДД, а также Росгвардии.
До 15 августа планируется завершить проверку всех школ Нижнего Тагила. Проверяющие должны оценить, насколько готовы школы к обеспечению безопасности учебного процесса, выделить нарушения и дать предписания для их устранения.
Начальник управления образования Татьяна Удинцева рассказала, что сегодняшний день проверено уже 26 школ.
При выявлении нарушений директоров школ уведомляют, что они имеются. Обычно это небольшие недочеты, которые можно убрать за несколько дней.
Заместитель главы администрации города посоциальной политике Валерий Суров отметил, что в этом году были ужесточены требования по пожарной безопасности, а также особое внимание уделяется мерам безопасности с целью недопущения коронавируса. Так, в каждом образовательном учреждении устанавливаются бактерицидные облучатели, настенные дозаторы с антисептиками, закупаются бесконтактные термометры и запас дезинфицирующих средств.
Готовность детских садов и учреждений допобразования начнут проверять с 15 июля. Кроме того, в них также будет обеспечено выполнение всех мер безопасности.