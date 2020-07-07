В полиции рассказали о самых популярных видах мошенничества в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день проблема мошенничества является актуальной. Одним из наиболее приоритетных направлений является мошенничество в сфере банковских технологий. Этот вопрос находится на ежедневном личном контроле начальника Межмуниципального управления полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Анализ уголовных дел показал, что в большинстве случаев они возбуждены из-за мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники подменяют телефонные номера, делая их максимально похожими на номера банковских организаций. Представляясь сотрудниками банка, мошенники просят предоставить информацию о банковских картах, а завладев ею выводят средства со счетов.

Нередко граждане рассекречивают информацию при предложении оплатить покупку, размещенную сайте объявлений самим потерпевшим.

Чаще всего на уловки мошенников попадаются люди от 30 до 50 лет, хотя ранее этот возраст составлял 50-70 лет. Это обусловлено тем, что создаются новые схемы, которые могут не вызвать подозрений даже у молодых.

Суммы похищенных средств колеблются от 10 тысяч до миллиона рублей. Как правило, хищение осуществляется посредством нескольких переводов через платежные терминалы.