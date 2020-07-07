Вывозной из Киргизии доставил в Екатеринбург более 100 уральцев
Сегодня, 16:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Вывозной борт «Уральских авиалиний» доставил в Екатеринбург граждан России из Киргизии, сообщили в оперативном штабе Свердловской области во вторник.
Сюжеты: Екатеринбург
Из киргизского Бишкека в уральскую столицу прибыли 144 соотечественника.
В оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией области уточнили, что 97 человек были отправлены в обсервацию под медицинское наблюдение, а остальные граждане при поддержке штабов других субъектов России были отправлены по месту регистрации в свои регионы.
Напомним, что ранее губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал о том, что во время пандемии из других стран в Россию были возвращены более 900 свердловчан, а в общей сложности, было организовано 76 вывозных рейсов.
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