Вывозной из Киргизии доставил в Екатеринбург более 100 уральцев

В оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией области уточнили, что 97 человек были отправлены в обсервацию под медицинское наблюдение, а остальные граждане при поддержке штабов других субъектов России были отправлены по месту регистрации в свои регионы.