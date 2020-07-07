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#300лет
Вывозной из Киргизии доставил в Екатеринбург более 100 уральцев
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Вывозной из Киргизии доставил в Екатеринбург более 100 уральцев

Сегодня, 16:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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