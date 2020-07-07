Житель Нижнего Тагила не мог вернуть ноутбук после диагностики «Оптимального сервиса»

Объявление о ремонте компьютерной техники с бесплатной диагностикой жители Нижнего Тагила находят на сайте Avito. Елена Марченко столкнулась с услугами данного сервиса и осталась не довольна результатом, сообщив, что мастера по приезду на дом ссылаются на нехватку времени, забирают технику в офис, а после не возвращают до момента получения денег за бесплатную диагностику.

Жульничество! Не обращайтесь в данный сервис! Стоимость работ сообщается только после проведения «ремонта». Реально ремонт не проводится. Могут запросто «потерять» ваш ноутбук, месяц, предлагая подождать, пока он найдется. Трубки не берут, обещают перезвонить и не перезванивают. Не связывайтесь!добавлен комментарий 8 июня 2020 года на сайте 2ГИС.

Тагильчанка Елена Марченко обратилась в данный сервисный центр. По ее словам, ни чеков, ни документов ей не предоставили.

Сначала диагностика, потом стоимость, потом ремонт. Приехал, так называемый специалист. Сказал, что много заказов и забрал ноутбук с собой. Сказал, что выяснят причину поломки, позвонят. Никаких документов мне не дали, договор не заключили. Спустя часа три, мне сказали, что все уже готово, с меня — пять тысяч рублей. «Приезжайте — забирайте на Карла Маркса»… Так как живу в другом районе, сказала, что могу забрать только завтра. Никаких чеков, никаких документов мне не дали! Никогда не обращайтесь в данную контору!рассказала Елена.

Максим Чупраков обращался в «Оптимальный сервис» по тому же адресу на улице Карла Маркса, 97 по причине поломки ноутбука. По словам мужчины, заключили договор, выяснили неполадки, сообщили, что мало времени, забрали технику, сказали, перезвонят. На следующий день мастер сообщил Максиму, что нужно ставить новый кулер, менять контроллер, делать перепрошивку. Итог услуги составил 5000 рублей. Ноутбук вернули только после оплаты суммы в 2780 рублей.

Пришли два типа, у них диагностика бесплатная. Так как торопился, сказал, чтобы заключили договор и выяснили неполадки. При этом, я дома сам сказал им, в чем проблема. Подписал бумагу, и они сфоткали ноутбук и сказали, что позвонят. Диагностика на дому бесплатная, а то, что они забрали у меня ноут, сказали, что его мне не отдадут, пока я не заплачу за вторую часть диагностики, то есть у них в сервисе (а ценник за него 2780р). За что — вопрос? Поехал к ним, разругался, не возвращают мой аппарат. В итоге, прикинув, получилось порядка пяти тысяч за все услуги,прокомментировал TagilCity.ru Максим Чупраков

Максим предоставил редакции TagilCity.ru фотографии документов и договора, по которому совершалась сделка.

Пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» сообщила, что на сервис в полицию написано три заявления.

У нас было зарегистрировано три обращения. Сотрудники разбирали, по материалам проводилась проверка. Но о возбуждении уголовного дела речь не идет, поскольку это все является гражданско-правовыми отношениями.