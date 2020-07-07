Жители России рассказали о желаемом уровне дохода после пандемии

По данным проведенного социологического исследования, в среднем в месяц респонденты хотели бы получать около 74 тысяч рублей, при этом желаемая заработная плата женщин оказалась ниже, чем у мужчин: так, мужчины хотели бы зарабатывать около 86 тысяч рублей, а женщины — 61 тысячу.

Аналитики портала отмечают, что желаемый уровень оплаты труда изменился относительно периода пандемии новой коронавирусной инфекции. Иными словами, до ухудшения эпидемиологической обстановки в России, в среднем, мужчины хотели зарабатывать около 103 тысяч, женщины — 80 тысяч рублей в месяц, об этом свидетельствуют данные аналогичного исследования, проведенного в январе текущего года.

Аналитики также отмечают, что желаемый уровень зарплаты после начала пандемии коронавирусной инфекции изменился по сравнению с более ранним периодом.