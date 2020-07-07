Znak: в Нижнем Тагиле у «граждан СССР» прошли обыски из-за дела об экстремизме
Сегодня, 19:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле сотрудниками полиции были проведены обыски дома у членов организации «Союз славянских сил Руси», которые называют себя «гражданами СССР», пишет Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Данная организация признана экстремистской и запрещена на территории России
По словам источника, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
В ходе обысков у членов группы были изъяты листовки, книги, а также другие материалы, которые силовики сочли запрещенными.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг данные изданию.
Ранее силовики также приходили в отделение организации в Нижнем Тагиле. Так, в 2019 году полиция посещала ячейку как минимум два раза. В рамках расследования уголовное дело о призывах к экстремизму было возбуждено и в отношении «главы Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова.
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