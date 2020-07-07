Znak: в Нижнем Тагиле у «граждан СССР» прошли обыски из-за дела об экстремизме

Данная организация признана экстремистской и запрещена на территории России

По словам источника, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В ходе обысков у членов группы были изъяты листовки, книги, а также другие материалы, которые силовики сочли запрещенными.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг данные изданию.